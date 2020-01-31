Дешевый газ для украинцев оказался уловкой Зеленского

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31 января 2020, 12:43 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ] Источник: youtube

globallookpress/ Kremlin Pool

Скандал с платежками разгорается на Украине. Украинцы получили первые квитанции в новом году. Кремль предоставил Киеву скидки. Зеленский обещал удешевление газа для населения. Но это оказалось уловкой. Газ на Украине подорожал.

Обещание Зеленского оказалось уловкой. После Нового года стоимость газа для украинцев выросла.

Суть хитрости украинских властей заключается в том, что в платежках появилась строчка «транспортировка газа». Стоимость самого газа, как и обещал президент Украины, не выросла. Высокой оказалась цена транспортировки «дешевого газа».

Появление новой строчки в платежках уже спровоцировало акции протеста. Люди демонстративно сжигали квитанции. Абонентную цену транспортировки они назвали грабительской и вымогательской.

Тем временем, на сайте президента Украины появилась петиция с требование отменить ее. В короткое время она набрала необходимые 25 тысяч голосов. Теперь ее должен рассмотреть Зеленский.