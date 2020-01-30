Банк ABLV: дело об отмывании 50 млн евро

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30 января 2020, 21:00 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

До сих пор не утихают «страсти» вокруг латвийского банка ABLV. Кредитное учреждение было ликвидировано самими владельцами. Так постановил FKTK в прошлом году. Банка больше не существует, но обыски и аресты продолжаются.

Итак, почему обыски продолжаются в данном кредитном учреждении?

Все дело в отмывании денег. Больших денег. На кону «стоят» 50 млн евро.

28 января сего года в общей сложности прошло только в Латвии 30 обысков. Параллельное расследование ведется и в Беларуси.

Латвийский прокурор Дайнис Штейнбергс: «В деле прослеживается международная организованная преступность. Занимались легализацией преступно нажитых средств, поступавших из России и Беларуси. Деньги, подозреваемые получали при помощи ухода от уплаты налогов. Участники группы перечисляли деньги за пределы ЕС, тем временем через предприятия на Кипре и Великобритании, открывали счета в данном банке и вливали «грязные» деньги в латвийский банк. Отдельные сотрудники банка способствовали легализации преступных средств. Семеро бывших сотрудников сегодня имеют право на защиту, в том числе один бывший член правления. Информацию о преступно нажитых деньгах прокуратура получила от Службы финансовой разведки. На сегодняшний день, определенные транзакции свидетельствуют, что группировка отмыла 50 млн евро».

Стало известно, что произведены аресты еще двух участников данного уголовного дела – юрист Андрис Путниньш и экс-банкир ABLV Андрис Овсянников.