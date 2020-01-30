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Аргументы Недели. 3(697) 29 января – 4 февраля 2020 Скачать номер

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В Киеве задержали расклейщиков пророссийской рекламы

, 18:08 [ «Аргументы Недели», , Специальный корреспондент ] Источник: пресс-служба украинской нацполиции

В Киеве задержали расклейщиков пророссийской рекламы
фото задержанных, опубликованное пресс-службой украинской нацполиции

Полиция установила личности тех, кто расклеил билборды с пророссийской рекламой. Они уже задержаны. Об этом сообщила пресс-служба украинской нацполиции.

Скандал разгорелся только-только. Накануне в Киеве появилась реклама с таким текстом: «Россия наш стратегический партнер».

Спустя короткое время на месте появились коммунальщики и полицейский. Реклама была снята. А полиция начала выяснять, кто стоит за этой акцией. Спустя несколько часов авторы были установлены.

«Во время отработки, в том числе изучения записей камер видеонаблюдения, столичные оперативники установили трех человек, которые подозреваются в размещении в нескольких районах Киева провокационных плакатов», — заявила пресс-служба киевской полиции.

Задержанные были доставлены в отделение полиции. Теперь они проходят фигурантами по уголовным делам. Все они были возбуждены по статье 356 уголовного кодекса Украины «Самоуправство».

В последние годы антироссийские настроения в Киеве уже стали притчей во языцех. На Украине увольняют водителей автобусов за то, что в дороге они показывают российские сериалы.

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