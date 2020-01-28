На Украине националисты пришли избить водителя автобуса за российский сериал

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28 января 2020, 19:40 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]

националисты на автостанции в Киеве на фото из социальных сетей

Водитель междугородного рейса попал в переделку из-за российского сериала. Он транслировался в автобусе, который следовал из Луцка в Киев. На автостанцию тут же прибыли националисты, которые хотели разобраться.



Скандал спровоцировали две украинские скандалистки Ярина Чорногуз и Настя Конфедерат. Они называют себя волонтерами, но прославились достаточно неоднозначными выходками.

Эта выходка была в духе упомянутых «волонтеров». Чорногуз и Конфедерат потребовали высадить их на трассе Таким стал протест против показа российского сериала.

Собственно, их на трассе и высадили. Они тут же выдавили прыщ недовольства у себя на фейсбуке. На это отреагировали националисты. Они прибыли на автостанцию в Киев, чтобы встретить автобус.

Водитель был вынужден высадить пассажиров в другом месте. А работодатель заявил о его увольнении.

Эта безнаказанность украинских националистов стала одним из главных испытаний для Зеленского. Они нападают на журналистов. Кроме того, пытаются манипулировать украинскими властями. Выходки сходят им с рук.