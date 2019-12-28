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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

//Политика 13+

Украинские националисты собрались у СИЗО, чтобы сорвать передачу беркутовцев

, 22:49 [ «Аргументы Недели», , ]

Украинские националисты собрались у СИЗО, чтобы сорвать передачу беркутовцев
скриншот youtube-видео с заседания суда

В Киеве проходит суд над бойцами «Беркута». Обвиняемые участвовали в событиях на майдане. И теперь националисты пытаются политизировать процесс. Они уже собрались у Лукьяновского СИЗО, чтобы каким-то образом повлиять на решение суда.

Для журналистов нынешняя суббота в Киеве прошла под знаком суда над сотрудниками «Беркута». Их дело рассматривалось в Апелляционном суде Киева.

С самого утра к зданию заявились ультрас. До этого они пытались раскачать ситуацию, и распространили плакатики, в которых заявили: «Черную роту» Беркута планируют отпустить на свободу». Ультрас предлагали всем привести свою родню и друзей на суд.

Заседание началось без десяти одиннадцать, и закончилось около девяти вечера. Тогда националисты собрались у здания Лукьяновского СИЗО. Они выступили против выдачи бойцов «Беркута». За час до этого судьи удалились в совещательную комнату.

Последним сообщением стало это самое удаление в совещательную комнату. Наиболее вероятным решением станет освобождение «беркутовцев». Они включены в список для обмена удерживаемыми лицами, который анонсирован на 29 декабря. Об этом договорились лидеры стран-участниц саммита «нормандской четверки». Но на момент написания текста, решения еще не было.

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