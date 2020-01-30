В Киеве сняли билборды с рекламой России

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30 января 2020, 16:15 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ] Источник: facebook

скандальная реклама на фото

Пророссийский скандал разгорелся на Украине. Сразу в четырех местах в Киеве появились рекламные плакаты с рекламой России. Их оперативно сняли.

На плакатах изображен предприниматель. Под ним подпись Олег Катющенко. Половину площади плаката занимает надпись: «Россия наш стратегический партнер».

Одним из первых скандал раздул пользователь Андрей Джулай, представившийся «оболтусом», который работает в одной из киевских фирм. Опубликованное им фото процитировали украинские СМИ.

«Кто мне объяснит, как на это реагировать? (Киев. Метро Житомирская)», — написал «оболтус»: «Я один удивляюсь как такое вообще могло появиться на Украине?!!»

Спустя некоторое время к метро Житомирская примчались журналисты и полиция, вместе с коммунальщиками. Скандальные билборды были сняты.

Реальный автор рекламы не известен. Олег Катющенко — это предприниматель. В Киеве он некогда занимался строительством. Украинские СМИ предполагают, что билборды могли разместить противники бизнесмена, для его дискредитации. Помимо метро Житомирская, такие же билборды в Киеве появились на улице Палладина, Гришко и на Окружной