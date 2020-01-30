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Аргументы Недели. 3(697) 29 января – 4 февраля 2020 Скачать номер

//Общество 13+

Украинский депутат предложил работу водителю, уволенному за российский сериал

, 16:47 [ «Аргументы Недели», , Специальный корреспондент ] Источник: facebook-страничка Ильи Кивы

Украинский депутат предложил работу водителю, уволенному за российский сериал
скандалистки Чорногуз и Конфедерат на фото, сделанном во время возвращения с похорон

Водитель автобуса, который попал в переделку из-за отказа выключить российский сериал по требованию двух скандалисток, похоже нашел новую работу. Он был уволен после разразившегося скандала. Однако ему решил помочь оппозиционный депутат Верховной Рады Илья Кива.

О самой ситуации рассказывалось ранее. Водитель рейсового автобуса, который следовал по маршруту Луцк-Киев, отказался выключить российский сериал. Этого требовали активистки Ярина Чорногуз и Настя Конфедерат. Они закатили истерику и потребовали их высадить на трассе.

Требования скандалисток были выполнены. Водитель остановился, те вышли, автобус уехал. Чорногуз и Конфедерат тут же настрочили возмущенный пост на фейсбуке. Его подхватили националисты. Они прибыли на автовокзал, чтобы разобраться с водителем.

Все это превратилось в большой скандал. На него тут же отреагировала компания-перевозчик. Работодатель уволил водителя автобуса.

«Уволенному водителю маршрутки, в которой произошёл инцидент с девушками-волонтёрами, которым не понравился просмотр пассажирами российского сериала, готов предоставить работу и юридическую поддержку в суде», — заявил депутат Верховной Рады Илья Кива: «Так как считаю его увольнение незаконным и совершенным под давлением крайних правых националистов».

Сейчас Кива ищет номер телефона водителя автобуса, чтобы связаться с ним.

Сейчас этот парламентарий все больше приобретает скандальную известность из-за своей позиции, которую называют пророссийской. На самом деле, он просто один из немногих, которые способны публично заявлять что-то здравомыслящее. Пару дней назад именно он предложил украинцам определиться: либо скорбеть по холокосту, либо славить Бандеру, который ненавидел евреев.

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