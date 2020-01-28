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Аргументы Недели. 3(697) 29 января – 4 февраля 2020 Скачать номер

//Общество 13+

Депутат Верховной Рады назвал украинцев тупым стадом

, 19:03 [ «Аргументы Недели», , Специальный корреспондент ] Источник: заявление Ильи Кивы

Депутат Верховной Рады назвал украинцев тупым стадом
Илья Кива на фото из фейсбука

Украинский парламентарий Илья Кива попал в скандал с обвинениями в адрес украинцев. Его возмутили те, кто одновременно восхваляет Бандеру и скорбит по холокосту.

Илья Кива был даже не возмущен, а взбешен.

«Страшно подумать, сколько идиотов, «скорбящих» и выставляющих свечи в день «Холокоста» и тут же на своих станицах восхваляющих и приклоняющихся перед пособниками и союзниками нацистов Шухевича и Бандеры», — написал у себя на странице депутат Верховной Рады: «вы определитесь и займите хоть какую-то позицию… Просто тупое стадо...»

Часть его выражений пришлось отцензурировать. Они бранные.

Возмущение парламентария вызвало бурную реакцию.

«Нюрбергский трибунал не признал Бандеру и Шухевича пособниками фашизма, только Советы ставили их в один ряд с Гитлером», — написали депутату в комментариях.

Какое отношение Нюрнберг имеет к ненависти Бандеры к евреям, автор комментария не пояснил. Но эта попытка оправдания выглядит крайне нелепой. Накануне Зеленский оскандалился с заявлениями, в которых он приписал освобождение концлагеря в Освенциме Украине, а Россию обвинил в пособничестве холокосту.

Эта логика идиотизма, захлестнувшая Украину в последнее время, объясняется недавним приказом главы СБУ о переписывании истории. Не исключено, что в скором времени, Киев начнет открыто приветствовать уже не только Бандеру, но и Гитлера.

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