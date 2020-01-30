В населенных пунктах Адыгеи, расположенных рядом с Краснодаром, отмечена вспышка ОРВИ и гриппа

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30 января 2020, 14:51 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: Pixabay

В городе Адыгейске с 30 января на недельный карантин закрыли три школы и два детских сада из-за вспышки гриппа и ОРВИ. Сообщение об этом появилось в инстаграме главы города Махмуда Тлехаса.

«В связи с участившимися случаями заболеваний ОРЗ, ОРВИ и гриппа, отсутствием значительного количества обучающихся и воспитанников на занятиях в трех городских школах, а также детских садах №3 и №4 учебный процесс приостанавливается с 30 января по 5 февраля», – говорится в сообщении мэра города.

Адыгейск находится в непосредственной близости от Краснодара, через этот город проходит федеральная трасса, многие жители Адыгейска учатся и работают в краевой столице. Однако власти Краснодара об эпидемии ОРВИ в кубанской столице пока что не говорят.

Между тем, карантин в отдельных школьных классах объявили и в ряде адыгейских поселков, расположенных вблизи краевого центра.

Ранее сообщалось, что в Краснодаре и в Майкопе с подозрением на коронавирус были госпитализированы мужчина и девушка. Диагноз не подтвердился.