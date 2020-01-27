На Кубани открыли горячую линию по коронавирусу и сняли с борта больного китайца

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27 января 2020, 15:31 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

27 января Управление Роспотребнадзора по Краснодарскому краю открыло горячую линию, на которой можно получить ответы на вопросы о коронавирусе.

«Позвонив на горячую линию, можно узнать, к примеру, что делать, если вы недавно были в Китае или вам нужно полететь в эту страну, какие симптомы у новой болезни, какие меры профилактики предпринимать и что делают в аэропортах и на границе России, чтобы не допустить проникновение вируса в страну», – говорится в сообщении ведомства.

Ранее сообщалось, что одного из китайских пассажиров, прибывших в Краснодар, пришлось госпитализировать. При проверке тепловизором у него обнаружили повышенную температуру. Анализы отправили на исследование в Новосибирск и Ставрополь, где есть специальные тест-системы, чтобы исключить заражение коронавирусом.

В одной из краснодарских больниц пассажиру из Китая поставили диагноз «грипп». Его супруга тоже сдала анализы, после чего их отпустили.

На территории края в двух аэропортах – «Пашковском» в Краснодаре и Сочи – по-прежнему открыто прямое авиасообщение с КНР. Заболевший гриппом пассажир прилетел в Краснодар из китайского города Санья.