Все новости >>

Аргументы Недели. 2(696) от 22 – 28 января 2020 Скачать номер

//В мире 13+

Число заразившихся новым коронавирусом превысило 2 тысячи человек

, 13:35 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РБК

Число заразившихся новым коронавирусом превысило 2 тысячи человек
Фото: Pixabay

Неизвестным ранее коронавирусом, который уже окрестили «уханьской пневмонией», в мире заразились более 2 тысяч человек. От пневмонии, вызванной новым вирусом, к данному моменту погибли 56 человек. Такие данные предоставили власти Китая.

Глава госкомитета по делам здравоохранения Китая Ма Сяовэй отметил, что информации о вирусе недостаточно. Однако известно, что в отличие от тяжелого респираторного синдрома (SARS), «родиной» которого также стал Китай, новый коронавирус может передаваться и во время инкубационного периода, который составляет от одного до 14 дней.

Центром распространения вируса в конце 2019 года стал китайский город Ухань с почти 11-миллионым населением. Помимо Китая, случаи заболевания зарегистрированы в Южной Корее, Японии, Сингапуре, Канаде и ряде других стран. В России случаи заболевания коронавирусом нового типа пока не отмечены.

Из-за эпидемии в ряде китайских регионов ввели наивысший режим реагирования на чрезвычайные ситуации, в некоторых городах ограничили транспортное сообщение и отменили массовые мероприятия. Власти Китая приостановили выезд из страны организованных туристических групп.

ДВа

//картина дня

В Роспотребнадзоре рассказали, какие меры следует соблюдать, чтобы избежать воздействия коронавируса. Известно, что он получил распространение на нескольких мировых континентах, при этом накануне в Москве были госпитализированы туристы из Китая…

В Роспотребнадзоре рассказали, какие меры следует соблюдать, чтобы избежать воздействия коронавируса. Известно, что…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//новости ан

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

В Нижневартовске полиция не приехала по вызову о стрельбе из автомата в одном из районов города. Очевидцы буквально обравали телефон в дежурной части, но полицейские…

//новости ан

//новости ан

Премьер-министр Казахстана Аскар Мамин распорядился принять меры по приостановке действия режима 72-часового безвизового пребывания на территории страны транзитных…

//новости ан

//новости ан

В региональном Минздраве сообщили, что четыре человека получили ожоги из-за прорыва теплотрассы в районе дома № 50 на улице Казанской в Кирове. Отмечается, что в эпицентр…

//новости ан

//новости ан

Член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков отреагировал на слова первого президента Украины Леонида Кравчука о том, что…

//новости ан

В воскресенье, 26 января, на 414 километре федеральной автодороги М-7 «Волга» в Нытвенском городском округе Пермского края произошло столкновение между тремя…

//новости ан