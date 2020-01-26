Число заразившихся новым коронавирусом превысило 2 тысячи человек

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26 января 2020, 13:35 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РБК

Фото: Pixabay

Неизвестным ранее коронавирусом, который уже окрестили «уханьской пневмонией», в мире заразились более 2 тысяч человек. От пневмонии, вызванной новым вирусом, к данному моменту погибли 56 человек. Такие данные предоставили власти Китая.

Глава госкомитета по делам здравоохранения Китая Ма Сяовэй отметил, что информации о вирусе недостаточно. Однако известно, что в отличие от тяжелого респираторного синдрома (SARS), «родиной» которого также стал Китай, новый коронавирус может передаваться и во время инкубационного периода, который составляет от одного до 14 дней.

Центром распространения вируса в конце 2019 года стал китайский город Ухань с почти 11-миллионым населением. Помимо Китая, случаи заболевания зарегистрированы в Южной Корее, Японии, Сингапуре, Канаде и ряде других стран. В России случаи заболевания коронавирусом нового типа пока не отмечены.

Из-за эпидемии в ряде китайских регионов ввели наивысший режим реагирования на чрезвычайные ситуации, в некоторых городах ограничили транспортное сообщение и отменили массовые мероприятия. Власти Китая приостановили выезд из страны организованных туристических групп.