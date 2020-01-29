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Аргументы Недели. 3(697) 29 января – 4 февраля 2020 Скачать номер

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Анализ жительницы Адыгеи на коронавирус дал отрицательный результат

, 15:39 [ «Аргументы Недели» ]

Анализ жительницы Адыгеи на коронавирус дал отрицательный результат
Фото: соцсети

28 января жительница Майкопа обратилась к медикам с жалобами на признаки простуды после поездки в Китай.

Согласно существующей инструкции, девушку госпитализировали, взяв необходимые анализы.

Исследование на коронавирус проводили в спецлаборатории в соседнем Ставрополе – это учреждение сейчас единственное на юге страны, где можно провести тест на коронавирус.

В региональном Роспотребнадзоре сообщили, что результаты анализа отрицательные, у девушки ОРВИ.

В Адыгее уже несколько дней работает горячая линия Роспотребнадзора, на которой можно получить ответы на вопросы о коронавирусе. По последним данным, заболевших коронавирусом жителей ЮФО, вернувшихся из Китая, нет.

ДВа

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