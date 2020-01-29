Анализ жительницы Адыгеи на коронавирус дал отрицательный результат

28 января жительница Майкопа обратилась к медикам с жалобами на признаки простуды после поездки в Китай.
Согласно существующей инструкции, девушку госпитализировали, взяв необходимые анализы.
Исследование на коронавирус проводили в спецлаборатории в соседнем Ставрополе – это учреждение сейчас единственное на юге страны, где можно провести тест на коронавирус.
В региональном Роспотребнадзоре сообщили, что результаты анализа отрицательные, у девушки ОРВИ.
В Адыгее уже несколько дней работает горячая линия Роспотребнадзора, на которой можно получить ответы на вопросы о коронавирусе. По последним данным, заболевших коронавирусом жителей ЮФО, вернувшихся из Китая, нет.