Анализ жительницы Адыгеи на коронавирус дал отрицательный результат

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29 января 2020, 15:39 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

28 января жительница Майкопа обратилась к медикам с жалобами на признаки простуды после поездки в Китай.

Согласно существующей инструкции, девушку госпитализировали, взяв необходимые анализы.

Исследование на коронавирус проводили в спецлаборатории в соседнем Ставрополе – это учреждение сейчас единственное на юге страны, где можно провести тест на коронавирус.

В региональном Роспотребнадзоре сообщили, что результаты анализа отрицательные, у девушки ОРВИ.

В Адыгее уже несколько дней работает горячая линия Роспотребнадзора, на которой можно получить ответы на вопросы о коронавирусе. По последним данным, заболевших коронавирусом жителей ЮФО, вернувшихся из Китая, нет.