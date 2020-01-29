Новый коронавирус, помимо Китая, обнаружили еще в 14 странах мира

//В мире 13+

29 января 2020, 12:39 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: Pixabay

Коронавирус из Китая продолжает распространяться на другие страны. Основной удар приняли на себя государства юго-восточной Азии, но вирус отмечен и далеко за пределами этой территории.

Сейчас коронавирус отмечен в 15 странах – Китае, Японии, Таиланде, Сингапуре, Южной Корее, Малайзии, Вьетнаме, Непале, Камбодже, Шри-Ланке, а также в ОАЭ, США, Австралии, Франции и Германии.

Число заболевших превысило 6 тысяч человек. Большинство из них – в Китае.

В России коронавирус пока что не отмечен, тем не менее, более 2 тысяч человек с подозрением на это заболевание были госпитализированы, у них взяты анализы. Все результаты отрицательные. Во всех российских аэропортах усилен досмотр авиапассажиров, прибывающих из Китая.

Что касается находящихся в Китае россиян, то нет данных о том, что их собираются эвакуировать в срочном порядке, к чему уже приступили некоторые страны, в частности, Япония.