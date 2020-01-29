Онищенко: В Китае имеется 30 препаратов, которыми лечат коронавирус

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29 января 2020, 11:50 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Геннадий Онищенко, фото: АГН Москва, globallookpress.com

Первый замглавы комитета Госдумы по образованию и науке, бывший руководитель Роспотребнадзора, экс- главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко пояснил, почему России не надо помогать Китаю в борьбе с коронавирусом. Онищенко рассказал, что китайские медики опубликовали перечень антиретровирусных препаратов, 30 из которых эффективны при лечении коронавируса.

Он подчеркнул, что российского препарата "Арбидол" в нем нет. Онищенко вспомнил про "Арбидол" после того, как один из жителей России рассказал о рекламе "Арбидола" на радио, в которой препарат рекомендуют для борьбы с коронавирусом.

Также появились сообщения, что жители Китая переплачивают россиянам за "Арбидол". По этому поводу Онищенко сказал: "Кто-то пытается нажиться на этом".

Экс-глава Роспотребнадзора отметил, что этот препарат российские врачи при лечении заболеваний не назначают. В ФАС пообещали направить производителю "Арбидола" запрос и оценить достоверность используемых в рекламе сведений.