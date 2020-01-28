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Аргументы Недели. 3(697) 29 января – 4 февраля 2020 Скачать номер

//Общество 13+

ФАС проверит рекламу "Арбидола" из-за коронавируса

, 18:57 [ «Аргументы Недели» ]

ФАС проверит рекламу
фото: Instagram

Компания-производитель с этой недели в рекламе позиционирует препарат "Арбидол" как средство против коронавируса. В ФАС пообещали направить им запрос и оценить достоверность используемых в рекламе сведений.

"Утверждение, что препарат может использоваться для предотвращения или лечения коронавируса 2019-nCoV, требует дополнительной оценки", - сказала РИА Новости глава управления контроля рекламы и недобросовестной конкуренции ФАС Татьяна Никитина.

Она пояснила, что сотрудники ведомства ознакомились с рекламным роликом: в инструкции препарата говорится о том, что он может использоваться в том числе в борьбе с коронавирусом. В настоящее время ведомство готовит необходимые документы и делает запросы.

Ранее " Аргументв недели " сообщали, что китайские специалисты рассказали, как передается новый коронавирус, представляющий смертельную опасность для заразившегося им человека. Данной теме посвящена заметка, появившаяся на страницах СМИ.

АС

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