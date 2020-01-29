Коронавирус оказался

//Общество 13+

29 января 2020, 09:06 [ «Аргументы Недели» ]

Zamir Usmanov, globallookpress.com

Коронавирус, вспыхнувший в Китае в городе с 12-миллионным населением Ухань, оказался "заразнее", чем атипичная пневмония, вспышка которой произошла в 2002 году в китайской провинции Гаундун. Первый случай заражения человека коронавирусом зафиксирован ориентировочно 17 декабря,

- сообщает kp.ru.

За месяц вирус появился в 31 провинции Китая, добрался в Индию, Таиланд, Японию, США, Германию. По данным на 29 января 132 человека скончались от коронавируса. 5999 человек заражены, из них примерно 1200 находятся в тяжелом состоянии.

Атипичная пневмония (тяжелый острый респираторный синдром) тоже начала распространяться в Китае - с 2002 года по июнь 2003 года на территории материкового Китая. Было зарегистрировано 5327 случаев заражения. Скончались от атипичной пневмонии 349 человек. В 30 стран от нее умерли более 900 человек.

Российские медики предположили появление коронавируса в России в феврале. Власти Китая пообещали ВОЗ победить коронавирус.