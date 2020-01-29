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Аргументы Недели. 3(697) 29 января – 4 февраля 2020 Скачать номер

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Российские медики предположили появление коронавируса в России в ближайшее время

, 07:15 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Фармвестник, РБК

Российские медики предположили появление коронавируса в России в ближайшее время
Nikolay Gyngazov, globallookpress.com

Штамм коронавируса 2019-nCoV может попасть в Россию в феврале. Российский медики оценили риск завоза в нашу страну коронавируса высоким.  Российские медики подготовили доклад по коронавирусу.

Заместитель директора Национального медицинского исследовательского центра фтизиопульмонологии (НМИЦ ФПИ) Минздрава России Владимир Чуланов назвал факторы, позволяющие оценить риск завоза вируса как высокий: способность передачи вируса от человека к человеку воздушно-капельным путем; возникновение новых случаев заболеваний в северных провинциях Китая, граничащих с Приморским и Хабаровским краем, Еврейским автономным округом и Амурской областью; высокий темп прироста заболеваемости и празднование Нового года по китайскому календарю. В докладе экспертов НМИЦ ФПИ уточняется, что Китайский Новый год (25 января) мог ускорить распространение вируса из-за миграции населения.

Напомним: коронавирус — острое вирусное заболевание с поражением верхних дыхательных путей. Как предварительно установил Минздрав РФ, инкубационный период инфекции составляет от 2 до 14 суток.

Основные симптомы: повышение температуры тела, кашель (сухой или с небольшим количеством мокроты), ощущение сдавленности в грудной клетке, одышка.

Первым  содержание доклада российских медиков по коронавирусу раскрыло специализированное издание "Фармвестник".

ИЧ

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