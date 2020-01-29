Прилетевшую из Китая майкопчанку взяли на карантин

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29 января 2020, 10:26 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Жительница Майкопа, вернувшаяся с отдыха из Китая, была помещена в больницу в столице Адыгеи. Известно, что девушка жаловалась на недомогание.

«С учетом того, что девушка была на Хайнани, по инструкции ее взяли на карантин. Материал для исследования взят, но о серьезной инфекции речь не идет – это обычная ОРВИ. Пациентка чувствует себя удовлетворительно. Нет никаких оснований для беспокойства», - заявил министр здравоохранения Адыгеи Рустем Меретуков.

Авиасообщения в Адыгее нет, поэтому местные жители пользуются аэропортами близлежащих городов. Попавшая на карантин майкопчанка прилетела из Китая в Ростов-на-Дону, откуда приехала в Майкоп на машине.

В аналогичной ситуации, связанной с госпитализацией по подозрению в заражении коронавирусом, оказались двое жителей Кемерова, вернувшиеся из Китая.