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Аргументы Недели. 3(697) 29 января – 4 февраля 2020 Скачать номер

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Прилетевшую из Китая майкопчанку взяли на карантин

, 10:26 [ «Аргументы Недели» ]

Прилетевшую из Китая майкопчанку взяли на карантин
Фото: соцсети

Жительница Майкопа, вернувшаяся с отдыха из Китая, была помещена в больницу в столице Адыгеи. Известно, что девушка жаловалась на недомогание.

«С учетом того, что девушка была на Хайнани, по инструкции ее взяли на карантин. Материал для исследования взят, но о серьезной инфекции речь не идет – это обычная ОРВИ. Пациентка чувствует себя удовлетворительно. Нет никаких оснований для беспокойства», - заявил министр здравоохранения Адыгеи Рустем Меретуков.

Авиасообщения в Адыгее нет, поэтому местные жители пользуются аэропортами близлежащих городов. Попавшая на карантин майкопчанка прилетела из Китая в Ростов-на-Дону, откуда приехала в Майкоп на машине.

В аналогичной ситуации, связанной с госпитализацией по подозрению в заражении коронавирусом, оказались двое жителей Кемерова, вернувшиеся из Китая.

ДВа

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