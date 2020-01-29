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Аргументы Недели. 3(697) 29 января – 4 февраля 2020 Скачать номер

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Двух кемеровчан госпитализировали после возвращения из Китая

, 09:40 [ «Аргументы Недели» ] Источник: URA.ru

Двух кемеровчан госпитализировали после возвращения из Китая
Фото: Pixabay

В Кемерове в инфекционную больницу с признаками ОРВИ попали два человека – взрослый и ребенок. Известно, что оба вернулись из китайского Хайнаня.

В Департаменте здравоохранения подчеркнули, что госпитализация была произведена в рамках усиления контроля за авиарейсами, прибывающими из стран Азии, а не из-за подозрений на коронавирус, сообщает URA.ru.

Тем не менее, для уточнения диагноза у пациентов забраны необходимые анализы.

Во многих регионах России прибывших из Китая местных жителей проверяют на коронавирус. Большинство из них отдыхало на Хайнане. У некоторых диагностируют ОРВИ. По последним данным, положительных результатов анализов на коронавирус пока что не было.

ДВа

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