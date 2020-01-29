В Китае 132 человека умерли от коронавируса, более 1200 человек находятся в тяжелом состоянии

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29 января 2020, 07:27 [ «Аргументы Недели» ]

Komsomolskaya Pravda, globallookpress.com

В Китае все больше людей заразились коронавирусом 2019-nCoV. По новейшим данным Государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР, коронавирус унес жизни в 31 китайской провинции 132 человек, 1239 людей находятся сейчас в тяжелом состоянии.

В сообщении Комитета говорится, что из 31 провинций, районов и городов центрального подчинения поступила информация о 5974 подтверждённых случаях заболевания вызываемой коронавирусом пневмонии нового типа, из них 1239 человек находятся в тяжёлом состоянии.

103 пациента к ночи на среду, 29 января, полностью выздоровели и были выписаны из больниц. В Россию коронавирус может добраться в апреле. Врач Александр Мясников высказал свое мнение о коронавирусе.