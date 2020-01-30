Единственный способ избежать Третьей мировой войны назвал российский аналитик

Игорь Коротченко, отечественный военный эксперт, рассказал, как Россия может спасти Землю от нового глобального конфликта. По данному вопросу специалист высказался в разговоре с представителями интернет-СМИ.
По словам Коротченко, ставшего собеседником издания iReactor, единственным способом предотвращения Третьей мировой является развитие стратегических ядерных сил РФ. Сегодня они пополняются новыми уникальными комплексами, заметил аналитик.
Ранее в Китае рассчитали вероятный срок уничтожения России в случае вооруженного конфликта с США. Также сообщалось, что журналист Максим Шевченко назвал предполагаемый срок начала войны между Штатами и Ираном.