Единственный способ избежать Третьей мировой войны назвал российский аналитик

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30 января 2020, 12:40 [ «Аргументы Недели» ] Источник: iReactor

Запуск ракеты оперативно-тактического комплекса «Искандер-М», MOD Russia / globallookpress.com

Игорь Коротченко, отечественный военный эксперт, рассказал, как Россия может спасти Землю от нового глобального конфликта. По данному вопросу специалист высказался в разговоре с представителями интернет-СМИ.

По словам Коротченко, ставшего собеседником издания iReactor, единственным способом предотвращения Третьей мировой является развитие стратегических ядерных сил РФ. Сегодня они пополняются новыми уникальными комплексами, заметил аналитик.

Ранее в Китае рассчитали вероятный срок уничтожения России в случае вооруженного конфликта с США. Также сообщалось, что журналист Максим Шевченко назвал предполагаемый срок начала войны между Штатами и Ираном.