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Аргументы Недели. 3(697) 29 января – 4 февраля 2020 Скачать номер

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Роспотребнадзор назвал предэпидемической ситуацию с гриппом в Челябинске

, 09:05 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Российская газета

Роспотребнадзор назвал предэпидемической ситуацию с гриппом в Челябинске
Фото: соцсети

В Челябинске закрыли на карантин школу, в которой училась скончавшаяся 24 января 13-летняя девочка.

По предварительным данным, причиной смерти могли стать осложнения, полученные при заболевании гриппом. В происшествии сейчас разбираются следователи.

В регионе введены ограничительные меры по гриппу. Медицинским и соцучреждениям рекомендовали карантинные мероприятия, масочный режим, а с начала недели в Челябинске на карантин начали закрываться и учебные заведения.

По данным городского комитета образования, сегодня на внеплановые каникулы отправлены 126 классов общеобразовательных школ. В некоторых школах число заболевших гриппом превышает 20 процентов.

Роспотребнадзор оценивает ситуацию, как предэпидемическую. За последнюю неделю число заболевших ОРВИ и гриппом в регионе выросло до 25 тысяч человек. Больше всего заболевших среди школьников в возрасте от семи до 14 лет.

В ведомстве опровергли появившуюся в соцсетях информацию о том, что в Челябинске выявили коронавирус. Тем не менее, в городе приняты дополнительные меры по усилению санитарно-карантинного контроля в пунктах пропуска через государственную границу, на железнодорожных вокзалах и поездах дальнего следования.

ДВа

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