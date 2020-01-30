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Аргументы Недели. 3(697) 29 января – 4 февраля 2020 Скачать номер

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В Туле вернувшегося из КНР мужчину поместили в инфекционное отделение

, 08:24 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

В Туле вернувшегося из КНР мужчину поместили в инфекционное отделение
Фото: pixabay.com

Утром в четверг, 30 января, стало известно, что прибывшего в Тулу туриста из Китая срочно госпитализировали в инфекционное отделение. Об этом сообщили в управлении Роспотребнадзора по области.

«Вечером 29 января 2020 года зарегистрирован случай ОРВИ у жителя Тулы, отдыхавшего на острове Хайнань Китайской Народной Республики …за ним установлено медицинское наблюдение, проводится лечение и лабораторное обследование», - пояснили в ведомстве.

Уточняется, что по месту жительства мужчины проведут комплекс противоэпидемических мероприятий.

Ранее сообщалось, что в Китае нашли лекарственное вещество, которое способно сдерживать коронавирус.

БА

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