В Туле вернувшегося из КНР мужчину поместили в инфекционное отделение

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30 января 2020, 08:24 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: pixabay.com

Утром в четверг, 30 января, стало известно, что прибывшего в Тулу туриста из Китая срочно госпитализировали в инфекционное отделение. Об этом сообщили в управлении Роспотребнадзора по области.

«Вечером 29 января 2020 года зарегистрирован случай ОРВИ у жителя Тулы, отдыхавшего на острове Хайнань Китайской Народной Республики …за ним установлено медицинское наблюдение, проводится лечение и лабораторное обследование», - пояснили в ведомстве.

Уточняется, что по месту жительства мужчины проведут комплекс противоэпидемических мероприятий.

Ранее сообщалось, что в Китае нашли лекарственное вещество, которое способно сдерживать коронавирус.