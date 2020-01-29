Премьер-министр Латвии недоволен портами Риги и Вентспилса

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29 января 2020, 22:44 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш, globallookpress.com, © Xinhua

Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш высказал латвийским СМИ свое мнение о портах страны. Как оказалось, порты Вентспилса и Риги должны лучше подготовиться к снижению грузопотока из России.

«Латвийская железнодорожная компания переживает трудные времена, которые связаны с портами Вентспилса и Риги. Уже много лет известно о развитии Россией своих портов. К чему следовало готовиться и портам Латвии. К сожалению, этого не произошло. Сейчас новый руководитель Рижского порта говорит о том, что на портовой территории можно развивать производство. Но об этом следовало думать несколько лет назад. Я скептически отношусь к возможности строительства портовых терминалов. Об этом говорит министр сообщений Талис Линкайтс. Привлечением грузов должны заниматься частные предприниматели».

На сегодняшний день ясно одно: латвийская железнодорожная компания планирует уволить 1500 человек. Опять Россия «виновата»?