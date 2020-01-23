Премьер-министр Латвии: К нам прислушиваются в мире

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23 января 2020, 15:31 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш, globallookpress.com, © Xinhua

Латвия на международной арене больше не является «младшим братом», к ней прислушиваются и учитывают ее мнение. Такое мнение высказал премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш.

Премьер-министр отметил, что в мире существуют четыре центра экономики и власти – США, Россия, Китай, ЕС. И место Латвии в ЕС и в НАТО.

«Сотрудничество с западными союзниками – основа и база для обеспечения независимости нашего государства. В политическом аспекте Латвия является частью ЕС – богатого рынка, который пока не превратился в значимого игрока в оборонной сфере. Сегодня ЕС имеет куда больше значения в экономике. Важный ценностный центр. Демократия, свобода и равенство – ценности, которым следует ЕС. У нашей страны особая роль. Я посетил Белоруссию, которая выразила желание сотрудничать с Латвией. Сотрудничество и с портами Латвии. Для нашего государства это вызов. Исторически у портов возникали различные сложности. Я не уверен, что все наши предприятия понимают это. Нужно работать. Но главное – инвестиции западных союзников. Следует помнить о западных инвестициях. Инвестиции – главное! В последние годы Латвия из пассивного наблюдателя превратилось в государство, активно формирующую политику. Свою политику! Такую роль нам надо укрепить!»

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