Премьер Латвии: Наш народ неудержим

//Политика 13+

1 января 2020, 15:19 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, шеф-редактор балтийского бюро АН ]

премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш, фото соцсети

В новогоднюю ночь принято всех поздравлять. Желать, например, счастья, здоровья, благополучия. Желать всех благ простыми человеческими словами. Увы, не все так просто в жизни латвийцев: премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш решил «поздравить» народ… отчетом по экономике. Не забыл глава Сейма вспомнить и об оккупации. Народ Латвии недоумевает…

Начал свое поздравление премьер-министр Латвии «за здравие»: «Мы талантливый народ, у нас красивая страна и богатые традиции».

А дальше речь пошла о

«Возглавляемое нами правительство проводит реформы с одной лишь главной целью – чтобы все наши жители жили лучше. В уходящем году власти провели огромную работу, превращая финансовый сектор Латвии в хребет экономического развития. С точки зрения экономики, то год прошел под знаком развития. Зарплаты выросли, общий уровень благосостояния растет, а соотечественники возвращаются в Латвию. Что принесет 2020 год? В Латвии продолжится умеренный экономический рост, завершится административно-территориальная реформа, которая позволит улучшить систему образования и качество здравоохранения во всей Латвии. Наша страна с момента восстановления независимости совершила огромные шаги в развитии. Полностью вернулась в Европу. Наш народ неудержим, если он однажды решит что-то. Боже, храни Латвию».

Разумеется, г-н Кариньш «рассыпался» в благодарности к НАТО, а оккупацию Латвии осудил. Не обошлось и без призыва: премьер-министр призвал всех осознавать свою любовь к Латвии.

Что касается народа Латвии, то после такого выступления многие были озадачены. Итак, что думают жители Латвии о выступлении премьер-министра?

Виктор, Рига: «Во всем мире людей главы государств и политические лидеры по-людски поздравляют. Зачем мне за праздничным столом слушать всю эту ложь? Где зарплаты растут? Какое благосостояние? Кто возвращается? Кариньш с другой планеты? И вот с такими правителями, которые сейчас «рулят» Латвией мы придем к светлому будущему? Видимо, народ Латвии всю жизнь «мечтал» о таких вот «кариньшах». Когда все это закончится? Когда народ Латвии дождется своего правительства?»

Анна, Елгава: «Слушала. Внимала. Ощущала. Оказывается, что мы живем в процветающей стране…»

Валдис, Рига: «Да уж… Народ Латвии неудержим. Вот и рвется в другие страны!»

Ева, Рига: «У меня такое впечатление, что наше правительство оторвалось от народа настолько, что представить себе не могут, что не может быть у людей любви к такому правительству. Как можно любить тех, кто делает людей нищими, врет и поднимает налоги? Я хочу сказать! Не выйдет ничего у вас, господин премьер. Вы должны ответить за обнищание народа! А вообще… Путь один раз пройдется анонимно по городу и поговорит с людьми. Думаю, что услышит много интересного!»

Да уж… Умеет глава Сейма поздравить народ и испортить новогоднее настроение. И вас с Новым Годом!