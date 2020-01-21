Премьер-министр Латвии: Мы сейчас не можем гордиться демографическими показателями

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21 января 2020, 22:13 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, шеф-редактор балтийского бюро АН ]

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Для Сейма Латвии второй рабочий день недели – хлопотный день! Правительство обсуждает важнейшие вопросы, принимает решения и планирует жизнь сограждан. И нынешний вторник не стал исключением.

Сегодня, 21 января, латвийские министры отчитались о своей работе за год после формирования правительства. Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш выразил им благодарность! По словам главы Сейма, следует работать так, чтобы повышалось общее благосостояние населения.

Какие главные цели работы правительства в 2020 году?

Конечно, улучшать услуги для населения в сфере социального обеспечения! Здравоохранение! Образование!

Г-н Кариньш отметил, что ушедший год прошел под знаком «капитального ремонта». Разумеется, финансового сектора! А вот 2020 год должен пройти под укреплением законности и справедливости. Планы, конечно, у правительства Латвии замечательные! Главное, чтобы народ страны это ощутил!

А вот с демографическими показателями в стране слабовато.

«Где бы ни родился ребенок, он должен иметь право на качественное образование. Также, несмотря на состояние здоровья человека, всем должны быть обеспечены одинаковые услуги здравоохранения. Мы сейчас не можем гордиться демографическими показателями, поэтому следует помнить, что каждый человек является ценностью», -заявил премьер-министр Латвии.

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