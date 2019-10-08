Латвийская реформа образования: кто против?

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8 октября 2019, 10:36 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, спецкор в странах Прибалтики ]

Митинг против реформы образования, фото автора

Правительство Латвии поддержало полный переход на обучение на латышском языке. На всех уровнях образования. Агентство Kantar провело опрос латвийцев на предмет данной реформы. Итак, кто против?

55% опрошенных жителей Латвии в возрасте от 18 до 60 лет указали, что латышский язык следует ввести на всех уровнях образования. 39% респондентов не поддерживают такую точку зрения. 6% ответили, что не могут дать конкретного ответа.

Почему возникла идея такой реформы?









Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш: «В Латвии один государственный язык, и на его основе должна проходить интеграция общества. Чтобы каждый молодой человек мог по возможности лучше учиться в средней школе, нужно обеспечить, чтобы до средней школы государственный язык был полностью освоен. Не может существовать дискриминирующая ситуация, когда у молодежи, растущей в латышской среде, есть преимущества по сравнению с теми, у кого такая возможность зависит от школы. Это несправедливо по отношению к детям».

Иными словами, премьер-министр Латвии позаботился о детях нацменьшинств! Так получается?

Если верить словам главы парламента Латвии, то это несомненно так! Но почему тогда почти 40% латвийцев против такой реформы?

Публицист Алла Березовская: «Уже первый учебный месяц показал всю абсурдность данной политической реформы, которая обернулась издевательством над русскими детьми, их родителями, учителями. Никто не обеспечил школы нацменьшинств ни методическими пособиями, ни соответствующими учебниками, ни преподавателями. На начало учебного года в школах Латвии не хватало около 400 учителей, в том числе, и по латышскому языку. Тем не менее, реформу школ никто не собирается пересматривать, но и по детским садам политики приняли решение – их тоже будут переводить на латышский язык. А если не нравится….Чемодан-вокзал…Кстати, многие так и сделали. В среднем из Латвии ежедневно уезжает за пределы от 40 до 60 человек. В последнее время количество уезжающих возросло именно из-за школьного вопроса».

Старейший в Латвии педагог, директор частной рижской школы Яков Плинер: «Мы живем в стране, пронизанной ложью! Чиновники от минобразования на врут, утверждая, что билингвальное образование повысило качество обучения. Они врут, заявляя, что дети чуть ли не с пеленок готовы учиться на латышском языке. Они врут, что заботятся о русских детях, заставляя их учиться на неродном языке. Как педагог, доктор педагогики с пятидесятилетним стажем работы в сфере образования, я заявляю – лучше дети развиваются и обучаются на языке своей семьи. Власти хотят сделать из нас иванов, не помнящих родства. Мы не должны этого допустить!»

В минувшую субботу более трех тысяч рижан вышли на митинг против такой реформы образования. Его организовал «Русский союз Латвии». Как утверждают митингующие, рижане – не парижане, протесты проходят мирно и цивилизовано! Разумеется, что такие мероприятия власти Латвии не пропустили «мимо ушей».

А что же дальше?

Митинги, забастовки, митинги! Все, как в цивилизованной Европе!







