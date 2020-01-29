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Аргументы Недели. 3(697) 29 января – 4 февраля 2020 Скачать номер

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Путин cегодня проведёт совещание по предупреждению коронавируса

, 13:44 [ «Аргументы Недели» ]

Путин cегодня проведёт совещание по предупреждению коронавируса
В. Путин, Фото с сайте Кремля

Президент РФ Владимир Путин сегодня проведёт совещание по предупреждению распространения коронавируса на территории России. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что в совещании примут участие вице-премьер Татьяна Голикова, министр здравоохранения Михаил Мурашко и глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Они доложат главе государства о том, что делается в плане недопущения распространения коронавируса, какие меры принимаются, - передет RT.

Председатель правительства Михаил Мишустин ранее утвердил состав оперативного штаба по предупреждению завоза в Россию и распространения нового типа коронавируса.

Минздрав подготовило временные методические рекомендации по лечению нового коронавируса.

По данным на 29 января, число заразившихся в Китае достигло 5974, умерли от вируса 132 человека. В России граждан, прибывших из Китая с подозрительными симптомами, проверяют, некоторых госпитализируют.
Пока ни у одного россиянина коронавирус не диагностирован.
Вирус из Китая в России может появиться в феврале.

Граждан призывают стараться не посещать мест массового скопления людей.

ИЧ

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