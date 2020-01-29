Коронавирус у двух жителей Воронежа, вернувшихся из Китая, не подтвердился

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29 января 2020, 13:25 [ «Аргументы Недели» ]

Nikolay Titov, globallookpress.com

Коронавирус у двух жителей Воронежа, вернувшихся из Китая с подозрительными симптомами , не подтвердился. По предварительным данным воронежских медиков, результаты обследования пациентов показали, что 55-летняя женщина больна гриппом, а у 35-летнего мужчины диагностирован риновирус.

Окончательные диагнозы будут установлены через два-три дня. Сейчас госпитализированным после поездки в Китай воронежцам ничего не угрожает.

Видео, как двух пациентов в Воронеже с подозрением на коронавирус привезли в областную больницу №2, впечатлило пользователей сети.

Мужчина и женщина между собой не знакомы, они не вместе отдыхали в Китае.