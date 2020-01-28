Рижская дума: «Согласие» против мэра столицы

//Общество 13+

28 января 2020, 17:28 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Рижская Дума, фото: соцсети

Партия «Согласие» никак не успокоится! Сегодня, 28 января, экс-мэр Анна Владова заявила латвийским СМИ, что партия «Согласие» не будет участвовать в созванных мэром Олегом Буровым заседаниях. Заседаниях по утверждению бюджета 2020 года.

Стоит только удивляться и поражаться! На бюджет столицы – наплевать! Главное – амбиции партии «Согласие»! А как же, позвольте спросить, избиратели, которые голосовали за данную партию?

Ну, рассказывали же политологи (избирателям) обо всех нюансах, амбициях, отношении данной партии к людям! Нет, упорно «бабушки-дедушки» и их некоторые потомки шли, аки лани на водопой, к избирательным урнам! Дошли, наконец? Гребите теперь лопатой и любуйтесь «круглыми лицами» «согласия».

Г-жа Владова красочно расписала латвийским СМИ, что депутаты фракции «Согласия» не будут присутствовать на заседаниях комитетов, на которых Буров хочет в очередной раз рассмотреть единолично разработанный бюджет.

«Бюджет нужно принимать, и чем раньше, тем лучше, но только после смещения Бурова!», -«строго» заявила г-жа Владова.

Право слово, следовало еще отстраненному вице-мэру Владовой показать «фигу», простите. Кому? Мэру, разумеется!

Уж вновь извините меня, но создается такое впечатление, что г-жа Владова ни днем, ни ночью без Бурова «прожить» не может!

«Такой ход мы не поддерживаем! Единственная цель Бурова – оттянуть время, чтобы удержаться в кресле!», - не унимается г-жа Владова.

Комментарии политолога Яниса Григалиса: «Владова – не первое лицо в партии «Согласие». Она, извините, исполнитель. И верный человек бывшего мэра Ушакова. Что получается? Свои амбиции и мысли он «перекладывает» на плечи Владовой? Опять все делает «чужими» руками!»

Что по поводу бюджета думает Олег Буров? Когда Рижская дума наконец сподобится?

Мэр Олег Буров: «Татьяна, ситуация сложная. Я уже говорил вам, что амбиции зашкаливают. Могу сообщить, что комитет по финансам и административным делам планирует рассмотреть бюджет 31 января. А рассматриваться бюджет на заседании в Рижской думе будет 6 февраля».

Дай Бог, чтобы бюджет был принят и люди, наконец, получили дополнительное финансирование! Пора уже!