Мэр Риги: В первую очередь – бюджет, а потом уже амбиции!

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20 января 2020, 13:47 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Мэр Риги Олег Буров, фото соцсети

Рижскую думу лихорадит: бюджет не принят, отстранены с занимаемой должности два вице-мэра, партии выясняют отношения, мэр столицы, простите, «между двух огней». Сложно градоначальнику Риге управлять думой, когда «в товарищах согласья нет». Итак, что ждет Рижскую думу в ближайшее время? Почему амбиции некоторых политиков гораздо «выше», чем нужды рижан? Ситуацию прояснил специально для «Аргументов Недели» мэр Риги Олег Буров.

Ушедшая неделя ознаменовалась скандалом: экс-мэр Риги Нил Ушаков, ныне евродепутат, мерзко и низко (для политика) высказался о действующем градоначальнике Олеге Бурове. Политик сравнил мэра с Мата Хари и зачем-то приплел порноактрис в своей «пламенной речи». Сложно сказать, чем руководствовался евродепутат Ушаков: возможно, политика «оторвали» от просмотра эротических сцен, а возможно, скандальная слава Мата Хари не дает ему покоя. Вот и «вывалил» Нил Валерьевич свою несостоятельность на мэра Бурова.

Как отреагировал г-н мэр на слова экс-мэра?

С улыбкой! И с добрым участием!

«Видимо, сдают нервы у Нила Валерьевича. А для политика все это серьезно! Нервы должны быть крепкие. Однако, жаль человека».

Понятно, что политик Ушаков остался при своих интересах, вернее, в интересном положении. Ну, не добился «оправданий» от Бурова.

Если Нила Ушакова интересуют порноактрисы, то г-на Бурова интересует бюджет столицы.

«Сегодня следует думать о бюджете и о людях, а не выяснять отношения. Я предлагал разобраться с бюджетом, а потом «включать» амбиции! Подумайте сами, мы планировали увеличить зарплаты педагогам дошкольного образования на 100 евро в месяц. Нянечкам, которые работают в пансионатах с пожилыми людьми увеличить зарплату от 100 евро в месяц. Полисы страхования здоровья для педагогов по интересам и профессиональным направлениям – 2, 2 млн евро дополнительных средств. 28 дошкольных групп для 560 детей – 0, 26 млн евро дополнительно. Согласитесь, хорошее подспорье. В бюджете есть пункт и для медиков учебных заведений. Увеличение зарплат на 10%. На создание нового операционного блока в старейшей больнице Риги (1 больница) планируется потратить 1, 7 млн евро. Мы позаботились и о новорожденных: увеличение пособия по рождению ребенка с 150 евро до 250 евро. Не забыли и городской среде! Рига должна быть красивой. Выделили деньги на содержание и восстановление городских насаждений -0, 45 млн евро. Планируется капитальный ремонт дорог, замена покрытия пешеходных дорожек, строительство велодорожки, ремонт мостов. Все это необходимо городу! Все это необходимо людям! А что происходит? 14 января бюджетная комиссия Рижской думы рассматривала бюджет самоуправления на 2020 год, но политики партии «Согласия» и депутатского блока «Риге!» не участвовали в заседании. А без их голосов бюджет не утвердить. Что же получается? То, что пострадают люди! Люди не получат дополнительные средства. И как я могу относиться к этому? К сожалению, амбиции некоторых политиков гораздо выше, чем забота о людях. Все дело и в личных предпочтениях. Ну, не понравилось депутатам партии «Согласия» увольнение вице-мэра Анны Владовой. И что? Бюджет не утверждать? Глупость! Да, вы правильно сказали, что Рижскую думу сейчас лихорадит!»

Напрашивается вопрос, а кому же так «поперек горла» встал мэр Риги? Понятно, что все препоны – камень в его огород.

Как стало известно «Аргументам Недели», инициатором является бывший градоначальник Нил Ушаков. Удивительно, человек работает в Брюсселе, имеет должность, числится евродепутатом. Живи и радуйся!

Комментирует достоверный, но анонимный источник «АН».

«Г-ну Ушакову кажется, что все его неприятности позади! Не будет больше обысков, не заведут уголовного дела. Мол, все забыли. Нет. Никто и ничего не забыл. Нилу Ушакову следовало бы вести себя скромнее, переждать время. Но он не может! Ревность, зависть! Потерял Ригу! А город и без него хорошо живет. Тут еще и супруга Ушакова пребывает в раздражении: она же считала себя «королевой города», а тут такой пассаж! Личная месть Ушакова Бурову. Других вариантов нет!»

Что думает об этом мэр Буров?

«Мне не хочется копаться в разборках и скандалах. Есть, конечно, варианты мести по отношению ко мне, но переживем. На этой недели, в среду, будет заседание, на котором меня захотят снять. Чтобы отстранить мэра нужен 31 голос. Пока никаких прогнозов делать не буду! Зачем? Пусть все идет своим чередом. Давайте о приятном. В этом году, кстати, впервые Рига будет отмечать широко Масленицу! Будет красиво и празднично! Я вас приглашаю!»

Еще один момент «повис в воздухе»: г-жа Владова больше не вице-мэр! А что же с думскими котами Кузей и Мурисом? Не дай Бог в приюте уже?

Мэр Риги Олег Буров: «Да не волнуйтесь вы так! Коты в думе! Ходят по столу Владовой, едят, пьют и прекрасно себя чувствуют. Владова находится в своем кабинете. Никто ее не выгонял! Коты на месте!»

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