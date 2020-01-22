Кто хочет отставки мэра Риги?

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22 января 2020, 19:57 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Олег Буров, мэр Риги, фото twitter.com

Партия «Согласие» в Рижской думе опять взбунтовалась. Фракция решила, что не поддержит бюджет думы на 2020 год, пока у власти находится мэр Олег Буров. Видимо, столице Латвии не видать денег! Так решила фракция «Согласие». Плевать на народ! Пусть подождут!

Руководитель фракции « Согласие» Максим Толстой сообщил латвийским СМИ, что они не поддержат бюджет Рижской думы на 2020 год, пока ею руководит Олег Буров.

«Мы готовы обсудить и принять бюджет города, но не в таком виде и не с таким мэром», -заявил г-н Толстой.

Фракции «Согласие» не нравится, что мэр столицы единолично внес изменения в бюджет, исключив из него важные пункты, при этом не считается с мнением депутатов. Более того, г-н Толстой обвинил Олега Бурова, что в новогоднем поздравлении тот «рекламировал» себя, а не город.

Свое «мнение» высказала и отстраненная от занимаемой должности вице-мэр Анна Владова: «Буров предложил принять бюджет без финансирования на дополнительные уроки в школах. А для «Согласия» это неприемлемо».

Создается впечатление, что партия бывшего мэра просто сводит счеты с нынешним. Тут уж все средства хороши!

Как относится к данной ситуации градоначальник столице Олег Буров?

Специально для «Аргументов Недели».

Олег Буров: «Конечно, партия «Согласие» не очень хочет видеть меня мэром. Ту уж личные мотивы просматриваются. Я так думаю. Меня волнует бюджет столицы. Люди должны получить все надбавки, которые предусмотрены в бюджете! Кстати, образование – самый важный приоритет в бюджете 2020 года. Увеличение финансирования для данной сферы составляет 11 млн. евро. Следующим по важности идут развитие городской среды и ремонт улиц. Что касается выражения недоверия ко мне, то оппозиция Рижской думы не планирует сбор подписей за мою отставку. Сейчас важно – принять бюджет. О людях следует думать, а не упиваться своими амбициями!»

Комментарии руководителя фракции «Единства» в РД Вилниса Кирсиса: «Сейчас любые перестановки в Рижской думе бессмысленны. Сейм может, например, через три недели принять решение о роспуске думы. «Согласие» может самостоятельно собирать подписи. Но мы торопиться сейчас не планируем».

Политолог Янис Григалис: «Сведение счетов между Ушаковым и Буровым. Все это инициирует Ушаков, а члены его партии вторят ему. О какой рекламе на Новый год говорят? Я лично смотрел! Могу сказать, что Буров за минуту поздравил рижан. Что-то в этом роде. А теперь вспомним поздравление Нила Ушакова! Люди за праздничным столом, а он пять минут рассказывает под елкой, как ОН скамейки покрасил в Риге! Немного утрирую, но только «о себе, любимом». Сведение счетов! Личных. Вот, что в думе происходит».

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