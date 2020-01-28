Дуэт «Кролики» из Украины уверяют, что не выступали на концерте, посвященном 100-летию комсомола в России

Участники комедийного дуэта из Украины «Кролики» Владимир ДАНИЛЕЦ и Владимир МОИСЕЕНКО назвали фейком видео якобы их участия в концерте в Крыму.
Их занесли в базу сайта «Миротворец» за то, что они поучаствовали в телемосте «Надо поговорить», который организовал телеканал «Россия 1». Кроме того, комиков обвиняют в выступлении в Крыму на концерте, посвященном столетию комсомола. Сейчас в разных городах Украины концерты дуэта отменяются.
МОИСЕЕНКО в интервью телеканалу «112 Украина» заявил, что в обвинениях, которые публикуются в СМИ, практически нет ни слова правды.
«Мы никогда не жили в Российской Федерации, не работали в Крыму, никогда не поддерживали, как там говорят, оккупацию Крыма, никогда не поддерживали эскалацию отношений. Единственное, что правда – это о том, что мы находимся в сайте «Миротворец». Попали мы туда благодаря тому, что выступили за участие в телемосте «Надо поговорить», – сказал он, заверив, что в итоге они ни в чем таком не принимали участие.
В свою очередь, ДАНИЛЕЦ отметил, что дуэт не давал ни одного концерта в Крыму с 2013 года. Более того, они последние годы даже не отдыхали на полуострове, заверил комик.
«Но кто-то как-то для чего-то снял «Ленин. Партия. Комсомол». Действительно, я, когда сначала увидел «Неужели это я? Когда это могло быть?» А потом, когда приблизил, там было ясно, что я – это не я, Володя – это не Володя. Они написали, что мы якобы давали грамоты от Иосифа КОБЗОНА. Ну вы хоть календарик посмотрите. Он умер в 2018 году, в сентябре, а это было уже в октябре. Это во-первых. А во-вторых, нас там не было. Они взяли и сделали фейк», – добавил ДАНИЛЕЦ.
Видео с концерта, в котором принимают участие похожие на участников дуэта «Кролики» артисты.