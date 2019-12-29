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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

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Пассажиры первого поезда Петербург - Севастополь включены в базу данных украинского сайта «Миротворец»

, 09:15 [ «Аргументы Недели» ]

Пассажиры первого поезда Петербург - Севастополь включены в базу данных украинского сайта «Миротворец»
Komsomolskaya Pravda, globallookpress.com

Несколько пассажиров первого поезда «Таврия», проехавших из Санкт-Петербурга в Севастополь по Крымскму мосту, включены в базу данных украинского сайта «Миротворец».  В базу «Миротворца» также попали блогер Алена Бардовская, записавшая поездку на видео и опубликовавшая видео в соцсети, и обозреватель «Российской газеты» Мария Голубкова, корреспондент петербургского издания «Фонтанка» Венера Галеева.

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По данным «Фонтанки», на сайте «Миротворец» указано, что причиной включения в список стало «сознательное нарушение госграницы Украины с целью проникновения в захваченный российскими оккупантами Крым».

23 декабря движение поездов по Крымскому мосту через Керческий пролив открыл Владимир Путин.
Первый пассажирский поезд отправился из Санкт-Петербурга в Севастополь 23 декабря. В поезде проехали 600 человек. МИД Украины выразил протест в связи с открытием железнодорожного сообщения с Крымом через Крымский мост.

Напомним, Крым вошел в состав России по итогам референдума в 2014 году.

 

ИЧ

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Пассажиры первого поезда Петербург - Севастополь включены в базу данных украинского сайта «Миротворец»

Пассажиры первого поезда Петербург - Севастополь включены в базу данных украинского сайта «Миротворец»

Несколько пассажиров первого поезда «Таврия», проехавших из Санкт-Петербурга в Севастополь по Крымскму мосту, включены в базу данных украинского сайта «Миротворец».

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