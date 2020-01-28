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Аргументы Недели. 2(696) от 22 – 28 января 2020 Скачать номер

//Общество 13+

В больницу Уфы с подозрением на коронавирус доставили двух пассажиров из Китая

, 11:36 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ГТРК «Башкортостан»

В больницу Уфы с подозрением на коронавирус доставили двух пассажиров из Китая
Фото: Pixabay

В инфекционную больницу Уфы доставили двух пассажиров, прилетевших из Китая. С отдыха из Китая они вернулись 23 января. И уже 24 января обратились за медицинской помощью.

Об этом 28 января сообщил представитель Роспотребнадзора Башкирии на оперативном совещании в администрации Уфы.

По его словам, клинический материал от обоих больных отобран и доставлен в Центр по мониторингу за коронавирусными инфекционными болезнями в Новосибирск. По последним данным, результаты лабораторных исследований оказались отрицательными.

Сейчас всех пассажиров, прилетающих в Уфу из азиатских стран, проверяют сотрудники Роспотребнадзора. Проводится усиленный двойной контроль прибывающих из неблагополучных регионов пассажиров с использованием стационарного и переносного тепловизионного оборудования.

ДВа

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