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Аргументы Недели. 2(696) от 22 – 28 января 2020 Скачать номер

//Общество 13+

Протоиерей Всеволод Чаплин за день до смерти написал письмо Захару Прилепину

, 22:21 [ «Аргументы Недели» ]

Протоиерей Всеволод Чаплин за день до смерти написал письмо Захару Прилепину
Захар Прилепин, фото из соцсети

Протоиерей Всеволод Чаплин за день до смерти написал письмо писателю Захару Прилепину.  Настоятель храма у Никитских ворот скоропостижно скончался 26 января около церкви после службы. Чаплину был 51 год.

Писатель Захар Прилепин поведал, что 25 января он получил письмо от известного московского священника.
"Вчера вечером протоиерей Всеволод Чаплин написал мне письмо. Предложил работать вместе, сотрудничать - быть, в общем, - делать дело. Возможно, это было последнее его письмо. Никак не придумаю, что делать с этим знанием", - коротко раскрыл суть письма писатель.

Прощание со священником состоится в среду, 29 января.

ИЧ

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