Причину смерти Всеволода Чаплина уточнили после вскрытия

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27 января 2020, 17:23 [ «Аргументы Недели» ]

Всеволод Чаплин, фото: Natalya Loginova, globallookpress.com

Причину смерти протоирея, настоятеля московского храма преподобного Феодора Студита Всеволода Чаплина уточнили после вскрытия. По предварительным данным результатов вскрытия тела известного священника Всеволода Чаплина, скончавшегося 26 января, в воскресенье, на скамейке около храма у Никитских воротот, протоирей скончался от острой ишемической болезни сердца, отягощенной сопутствующими заболеваниями, передал телеграм-канал 112.

Чаплину был 51 год. Председатель Союза православных граждан (СПГ), главный редактор журнала "Православная беседа" Валентин Лебедев, с которым Всеволод Чаплин дружил, рассказал, что протоиерей с детства болел бронхиальной астмой, и также страдал от сахарного диабета.

Прощание с протоиреем Всеволодом Чаплиным пройдёт 29 января.