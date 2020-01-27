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Аргументы Недели. 2(696) от 22 – 28 января 2020 Скачать номер

//Общество 13+

Прощание с протоиереем Всеволодом Чаплиным пройдёт 29 января

, 16:41 [ «Аргументы Недели» ]

Прощание с протоиереем Всеволодом Чаплиным пройдёт 29 января
Всеволод Чаплин, фото: facebook.com/prot.v.chaplin

Прощание с протоиереем Всеволодом Чаплиным пройдёт 29 января в Москве в храме преподобного Феодора Студита у Никитских ворот. В среду, 29 января, в 7:30 состоится Литургия, отпевание и прощание со священником.

А накануне вечером, 28 января, во вторник, в храме преподобного Феодора Студита будет отслужен Парастас (Великая панихида) и начнут читать Евангелие.

Всеволод Чаплин скончался в воскресенье, 26 января, около храма преподобного Феодора Студита, в котором он служил и был настоятелем. Чаплину был 51 год. Священнослужитель почувствовал недомогание на встрече с прихожанами в храме.
Протоиерей вышел из храма на улицу, сел на скамью. Со слов прихожан, он потерял сознание, посинел.
"Скорая" приехала через 15 минут, но он уже был мертв.

Председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда написал в своем Telegram-канале: "Сегодня умер отец Всеволод Чаплин. Мы не один год вместе проработали, много общались, порой сильно спорили. Царствие Небесное!".

Протоиерей Всеволод Чаплин мог поспорить не только с Легойдой, но и с патриархом Московским и Всея Руси Кириллом.
Чаплин писал посты в соцсетях. Его последний пост 25 января был адресован студентам.

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