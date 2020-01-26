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Аргументы Недели. 2(696) от 22 – 28 января 2020 Скачать номер

//Общество 13+

Сегодня после службы в церкви умер протоиерей Всеволод Чаплин

, 17:56 [ «Аргументы Недели» ]

Сегодня после службы в церкви умер протоиерей Всеволод Чаплин

Агентство "Интерфакс", со ссылкой на прихожан, сообщило, что скончался протоиерей Всеволод Чаплин. Официального подтверждения этой информации пока нет. 

Информацию о смерти Чаплина подтвердил протоиерей Александр Пелин. На своей странице в Facebook он написал, что трагедия произошла после того, как священник отслужил Божественную Литургию. Ему стало плохо на улице около храма, и он умер. 

"Упокой, Господи, раба Твоего протоиерея Всеволода", - заключил он. 

Всеволод Чаплин - священник РПЦ, протоиерей. С 31 марта 2009 по 24 декабря 2015 года занимал пост Председателя Синодального отдела по взаимодействию Церкви и общества Московского Патриархата. Был настоятелем московского храма святого Феодора Студита у Никитских ворот. Ему был 51 год.

В одном из своих последних интервью газете "Аргументы Недели" Всеводод чаплин рассказал, что Россию ждет большая смута.

 

БИ

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