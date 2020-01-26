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Аргументы Недели. 2(696) от 22 – 28 января 2020 Скачать номер

//Общество 13+

Прихожанин храма, где служил Чаплин, рассказал об астматическом приступе перед смертью протоиерея

, 18:20 [ «Аргументы Недели» ]

Прихожанин храма, где служил Чаплин, рассказал об астматическом приступе перед смертью протоиерея

"Мы молимся за упокой его души", прихожанин храма, где служил Всеволод Чаплин, рассказал об астматическом приступе перед смертью протоиерея. 

«Он сел на лавочку, ему стало плохо. Он болел астмой. Он стал задыхаться, посинел, упал. Ему вызвали скорую, скорая констатировала смерть. У храма сейчас находится полиция, сейчас его тело повезут… Я не видел, было у него с собой лекарство, но он всегда его с собой носил. Когда у него была одышка, он всегда пользовался баллончиком от астмы. Отпевать его будут, скорее всего, в храме, где он служил», — рассказал изданию «Подъём» прихожанин храма, активист движения SERB Александр Петрунько.

Как мы уже сообщали , что Всеволод Чаплин умер сегодня после службы в храме.

БИ

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