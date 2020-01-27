Голикова: В школах необходимо создать около 413 тысяч дополнительных мест

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27 января 2020, 20:38 [ «Аргументы Недели» ]

Татьяна Голикова. Фото с сайта ВПП "Единая Россия"

Российским школам необходимо около 413 тысяч дополнительных мест. Об этом вице-премьер Татьяна Голикова сообщила на заседании бюро высшего совета партии «Единая Россия».

По словам Голиковой, в денежном эквиваленте это приблизительно 280 млрд рублей.

Кроме этого, вице-премьер прокомментировала ситуацию с введением бесплатных обедов для школьников начальных классов.

«Эта мера, когда все дети будут получать бесплатное горячее питание, охватит 5,2 млн детей, но, естественно, этот контингент будет расти, поскольку у нас количество детей, приходящих в школу, увеличивается в связи с тем, что у нас были благоприятные годы по рождаемости», – сказала она.

Голикова напомнила, что в послании президента Федеральному собранию был предусмотрен специальный переходный период при введении этой меры с 1 сентября 2020 года по 1 сентября 2023 года для организации соответствующей инфраструктуры.

«Если мы будем входить в год 2020, с первого сентября учебного года, как сказано в Послании президента, то общую цифру мы оцениваем пока в 11,2 млрд рублей, но она может корректироваться», – отметила Голикова.

В Москве под председательством Дмитрия Медведева прошло заседание бюро высшего совета «Единой России», в котором приняли участие представители социального блока Кабмина – вице-премьеры Татьяна Голикова и Дмитрий Чернышенко, министр труда Антон Котяков, министр спорта Олег Матыцин, министр науки Валерий Фальков, министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев, а также глава Минздрава Михаил Мурашко.