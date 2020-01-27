Сбушник назвал тех, кого официально не обменяют никогда

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27 января 2020, 16:40 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, ] Источник: Крiт СБУ

протесты в Харькове против обмена на фото globallookpress.com/ Vyacheslav Madiyevskyy

Сотрудник украинских спецслужб, который негласно ведет свой телеграмм-канал, заявил о наличии «негласно удерживаемых» в плену. Он назвал тех, кого Киев официально отказывается обменивать.

Заявление сотрудника СБУ стало продолжением его прошлых откровений. Некоторое время назад автор телеграм-канала «Крiт СБУ» заявил о наличии скрываемых от обмена лицах в застенках спецслужб.

«По просьбам подписчиков уточняю: когда говорят об обмене удерживаемыми лицами, речь идет об официальных пленных, тех, о ком известно», — написал инсайдер в своем мессенджере: «А есть и так называемые негласно удерживаемые, которые открытому обмену не подлежат».

В числе тех, кто «не подлежит обмену» автор телеграм-канала назвал подследственных, чья вина трудно доказуема в рамках украинского уголовного законодательства.

После прихода Зеленского к власти, уже состоялись два обмена пленными. Возвратившиеся домой рассказали о пытках в застенках СБУ.