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Аргументы Недели. 2(696) от 22 – 28 января 2020 Скачать номер

//Общество 13+

Сбушник назвал тех, кого официально не обменяют никогда

, 16:40 [ «Аргументы Недели», , ] Источник: Крiт СБУ

Сбушник назвал тех, кого официально не обменяют никогда
протесты в Харькове против обмена на фото globallookpress.com/ Vyacheslav Madiyevskyy

Сотрудник украинских спецслужб, который негласно ведет свой телеграмм-канал, заявил о наличии «негласно удерживаемых» в плену. Он назвал тех, кого Киев официально отказывается обменивать.

Заявление сотрудника СБУ стало продолжением его прошлых откровений. Некоторое время назад автор телеграм-канала «Крiт СБУ» заявил о наличии скрываемых от обмена лицах в застенках спецслужб.

«По просьбам подписчиков уточняю: когда говорят об обмене удерживаемыми лицами, речь идет об официальных пленных, тех, о ком известно», — написал инсайдер в своем мессенджере: «А есть и так называемые негласно удерживаемые, которые открытому обмену не подлежат».

В числе тех, кто «не подлежит обмену» автор телеграм-канала назвал подследственных, чья вина трудно доказуема в рамках украинского уголовного законодательства.

После прихода Зеленского к власти, уже состоялись два обмена пленными. Возвратившиеся домой рассказали о пытках в застенках СБУ.

//картина дня

Сотрудник украинских спецслужб, который негласно ведет свой телеграмм-канал, заявил о наличии «негласно удерживаемых» в плену. Он назвал тех, кого Киев официально отказывается обменивать.

Сотрудник украинских спецслужб, который негласно ведет свой телеграмм-канал, заявил о наличии «негласно удерживаемых»…

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