Сбушник назвал тех, кого официально не обменяют никогда

Сотрудник украинских спецслужб, который негласно ведет свой телеграмм-канал, заявил о наличии «негласно удерживаемых» в плену. Он назвал тех, кого Киев официально отказывается обменивать.
Заявление сотрудника СБУ стало продолжением его прошлых откровений. Некоторое время назад автор телеграм-канала «Крiт СБУ» заявил о наличии скрываемых от обмена лицах в застенках спецслужб.
«По просьбам подписчиков уточняю: когда говорят об обмене удерживаемыми лицами, речь идет об официальных пленных, тех, о ком известно», — написал инсайдер в своем мессенджере: «А есть и так называемые негласно удерживаемые, которые открытому обмену не подлежат».
В числе тех, кто «не подлежит обмену» автор телеграм-канала назвал подследственных, чья вина трудно доказуема в рамках украинского уголовного законодательства.
После прихода Зеленского к власти, уже состоялись два обмена пленными. Возвратившиеся домой рассказали о пытках в застенках СБУ.