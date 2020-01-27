Маразмы недели: Украинский пароль для инвесторов, меджлисовский поход на Крым и «рожающее быдло»

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27 января 2020, 14:10 [ «Аргументы Недели», Оксана Шкода, ]

премьер-министр Украины Алексей Гончарук, фото соцсети

«Маразмы недели» - антирейтинг «АН», составленный исходя из действий и высказываний политиков, общественников и других публичных людей из России, Украины и не только.

Составление любого нынешнего антирейтинга априори невозможно без упоминания в нём украинских политиков, чьи заявления являются благодатной почвой для психиатрических исследований. Так, к примеру, премьер-министр Украины Алексей Гончарук на Всемирном экономическом форуме в Давосе посоветовал потенциальным инвесторам следующее: «Чтобы быть успешным в Украине инвестором, вы должны знать только пару слов: «Слава Украине!». Если вы знаете эти два слова, точно будете чувствовать себя в Украине, как дома».

Возникает вопрос: а если желающий инвестировать в страну победившего маразма «зиганёт» и процитирует «Майн капф», означает ли это закрепление за ним налоговых льгот? Впрочем, украинские депутаты пригрозили больше не ездить в Давос: глава пропрезидентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия пообещал, что ноги его там не будет, если по итогам этого саммита инвесторы проигнорируют незалежную. «Если получится хотя бы два-три проекта на $100-200 млн., то оно того стоит, а если нет, то я на следующий год просто не поеду», - заявил он в Давосе.

Тем не менее, инвестиционного бума не происходит: что-то подсказывает, что потенциальные инвесторы просто не знают (или не хотят знать?) два вышеупомянутых слова.

Следующую позицию вполне логично закрепить за председателем запрещённого в России «Меджлиса крымскотатарского народа» Рефатом Чубаровым, заявившем о «Марше достоинства в Крым». Маршировать через пункт пропуска «Чонгар» Чубаров-сотоварищи запланировали 2 мая. В первых рядах, по словам Чубарова, переходить админграницу с Россией будут представители меджлиса, народные депутаты и некие «западные партнеры», чьи имена пока не афишируют. При этом меджлисовцы не исключают силовой сценарий прорыва на «оккупированный полуостров».

Рефат Чубаров, фото соцсети

Судя по всему, речь идёт о попранном достоинстве самого Чубарова, спонсоры которого время от времени требуют от украинствующего татарина громких заявлений с целью напоминания о себе. К слову, накануне этот же персонаж предложил организовать на Украине масштабные празднования 450-летие сожжения Москвы, напомнив соплеменникам о походе крымского хана Девлет-Гирея на Русское царство в XVI веке.

Инициативы Чубарова, праздно шатающегося по территории «незалежной» в поисках приключений, депутат Госсовета Крыма Владислав Ганжара назвал «торжеством полного идиотизма». Мы согласны с оценкой крымского парламентария, и, пометив в календаре «чубаровские даты», начинаем закупать попкорн.

А теперь - об умозаключениях представительниц слабого пола. Дискуссия о скандальном высказывании Алёны Водонаевой в Instagram докатилась до Госдумы: спикер Вячеслав Володин предложил оштрафовать инста-диву на 100 млн рублей за оскорбление общества. Что же такого сотворила пациентка «Дома-2»? Оказалось, Водонаева неадекватно отреагировала на президентскую инициативу о выплате материнского капитала, втоптав в грязь миллионы российских матерей.

«…Этот миллион с небольшим рискует стать роковым для будущих поколений, если отчаявшиеся от нищеты россияне или быдло, которому вечно не хватает на бутылку водки, начнут рожать ради этого миллиона. Не спасут ни 5 тысяч рублей, ни 11, ни даже бесплатное горячее питание в школах. Чтобы как-то прокормить детей и себя, люди будут брать кредиты и платить из поколения в поколение…», - заявила Водонаева, вызвав на себя гнев интернет-сообщества.

Алена Водонаева, фото соцсети

Логику «небыдла» в лице Водонаевой, почти три года прожившей под камерами «Дома-2» и регулярно «отсвечивающей» в других сомнительных реалити-шоу, понять сложно. Но можно, что, собственно, и попыталась сделать депутат Госдумы Наталья Поклонская, отметившая, мол, «есть специальные телешоу для дам с большими губами, и самое популярное из них - «Дом-2». Не стоит путать участниц и ведущих этого шоу с политиками или экспертами в какой-либо области деятельности». А член комитета ГД РФ по развитию гражданского общества Виталий Милонов и вовсе «размазал» Водонаеву: «Порнозвезда средней руки, давайте не будем обсуждать бред вокзальной потаскухи. Она своими куриными мозгами не понимает, что материнский капитал - это не утренние денежки на тумбочке».

Вероятно, Водонаевой объяснили, что материнский капитал нельзя потратить на водку и веселье, после чего она признала свою ошибку в том, что «произнесла некрасивое слово «быдло». Но инста-дива осталась при своём мнении, пообещав в следующий раз быть умнееи «называть такую социальную прослойку маргиналами, потому что так приличней звучит, но сути это не меняет».

К слову, Алёна Водонаева не одинока в своём маразме: в соседней Украине по этому поводу «отличилась» министр образования и науки Анна Новосад, заявившая, что на свою зарплату 36 тысяч гривен в месяц (около 90 тысяч рублей) она не в состоянии прокормить детей (которых, кстати, у нее нет).

Анна Новосад, фото соцсети

Отметим, что 29-летняя стипендиатка Фонда Сороса Анна Новосад за прошедший декабрь получила около 130 тысяч «кровно заработанных» гривен (около 330 тыс. руб., из которых почти 244 тыс. руб. составила некая премия). И это при том, что средняя зарплата украинского учителя составляет не более 5 тыс. грн (около 13 тыс. руб.), а врача - 7 тыс. грн (18 тыс. руб.). Минимальная же зарплата на Украине и вовсе 4723 гривны (около 12 тыс. руб.): её получают минимум 5 млн граждан. С учётом «космических» коммунальных тарифов и прочей дороговизны упомянутые цифры демонстрируют тотальную нищету постмайданной Украины, при которой, тем не менее, сельские учителя готовы рожать и содержать детей, а подобранные по объявлениям министры лихо определяют себя в категорию малоимущих.