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Аргументы Недели. 2(696) от 22 – 28 января 2020 Скачать номер

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Рефат Чубаров назвал дату «марша на Крым»

, 21:15 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Коммерсантъ

Рефат Чубаров назвал дату «марша на Крым»
Nikolay Gyngazov, globallookpress.com

Председатель Меджлиса крымскотатарского народа, запрещенного в России, Рефат Чубаров заявил, что «марш на Крым» состоится 2 мая.  Чубаров говорит, что участники акции «Мир против насилия и оккупации. Марш достоинства» планируют массово пересечь российско-украинскую границу в пункте пропуска «Чонгар».

Он призвал к участию в марше представителей международных организации, которые «на словах осудили оккупацию Крыма».
По его словам, в первых рядах марша на Крым пойдут члены Меджлиса, депутаты Верховной рады Украины и «международные партнеры» организации. Чубаров не исключил вариант «силового прорыва» участников марша на полуостров.

Глава Крыма Сергей Аксенов назвал организаторов марша провокаторами и заявил, что «попытки вторжения будут пресекаться жестко».

ИЧ

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