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Аргументы Недели. 2(696) от 22 – 28 января 2020 Скачать номер

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Песков: Отставка правительства – это решение самого правительства

, 14:46 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Вести

Песков: Отставка правительства – это решение самого правительства
Дмитрий Песков. Фото: kremlin.ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что решение об отставке правительства Дмитрия Медведева принималось на фоне задач, поставленных президентом, а также оценок, данных главой государства.

В программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» Песков отметил, что решение об отставке было решением правительства».

«Дмитрий Анатольевич Медведев об этом рассказал, что на фоне тех новых, скажем так, оценок, которые дал президент, новых задач, которые поставил президент, в том числе и по поправкам в Конституцию, предыдущее правительство посчитало своим долгом уйти в отставку, дабы дать президенту карт-бланш на достижение целей национального развития», – пояснил Песков.

Президент, по словам Пескова, поставил экстраординарную задачу, для решения которой нужно правительство с максимальной эффективностью, с максимальной динамикой и гибкостью в работе.

ДВа

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