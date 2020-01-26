Военную радиостанцию отправили посылкой из Калуги в США

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26 января 2020, 12:07 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Рен-ТВ

Фото: соцсети

По подозрению в попытке передать США разработанную для российских военных радиостанцию сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину.

Как выяснилось, он отправил технику еще в апреле 2019 года. Способ передачи оказался неожиданным – мужчина просто упаковал радиостанцию в коробку, и отправил ее в США почтой из Калужской области.

Радиостанцию в посылке заметили сотрудники областной таможни и сообщили об этом в правоохранительные органы. Те, в свою очередь, запросили Минобороны. В ведомстве подтвердили, что радиостанция была разработана для Вооруженных Сил России.

Подозреваемого задержали, против него возбудили уголовное дело.