Военную радиостанцию отправили посылкой из Калуги в США

По подозрению в попытке передать США разработанную для российских военных радиостанцию сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину.
Как выяснилось, он отправил технику еще в апреле 2019 года. Способ передачи оказался неожиданным – мужчина просто упаковал радиостанцию в коробку, и отправил ее в США почтой из Калужской области.
Радиостанцию в посылке заметили сотрудники областной таможни и сообщили об этом в правоохранительные органы. Те, в свою очередь, запросили Минобороны. В ведомстве подтвердили, что радиостанция была разработана для Вооруженных Сил России.
Подозреваемого задержали, против него возбудили уголовное дело.