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Аргументы Недели. 2(696) от 22 – 28 января 2020 Скачать номер

//Общество 13+

Жительница Абхазии спрятала под юбку 23 блока сигарет, чтобы пройти таможню

, 13:52 [ «Аргументы Недели» ]

Жительница Абхазии спрятала под юбку 23 блока сигарет, чтобы пройти таможню
Подъюбник с сигаретами. Фото: сайт Южного таможенного управления

Сразу три попытки за один день нелегально провезти сигареты из Абхазии в Россию пресекли сочинские таможенники.

На автомобильной составляющей таможенного поста «Адлер» внимание таможенников привлекли гражданки, проходившие по «зеленому коридору». Таких специалисты называют женщинами в «сигаретных» платьях.

«При проведении таможенного контроля вызвали подозрение объемы и пропорции тел этих гражданок. Кроме того, наличие звукового сигнала ручного металлодетектора указало на возможное перемещение под их одеждой незаконного товара», – рассказал заместитель начальника таможенного поста Алексей Быков.  

При проведении личного таможенного досмотра выяснилось, что у первой женщины под курткой-пальто находилось платье колокол, в подъюбнике которого в специально сделанных карманах были спрятаны 23 блока сигарет, то есть, 230 пачек. У другой под меховой курткой и платьем нашли закрепленные скотчем на теле еще 23 блока сигарет. Третья гражданка пыталась пронести на себе 157 пачек сигарет.

Жительницы Абхазии пояснили, что планировали продать сигареты в России. В Сочинской таможне отметили, что женщин оштрафуют. Правда, административные наказания предприимчивых дам не пугают – одна из задержанных с сигаретами попадается уже третий раз.

ДВа

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