За измену Родине арестован еще один сотрудник члена Совета Безопасности РФ Николая Цуканова

За измену арестован еще один сотрудник члена Совета Безопасности РФ Николая Цуканова. Работавшего с ним юриста Константина Антонца и его жену Антонину Зимину обвиняют в связях с литовской разведкой.

ФСБ задержала помощника полпреда президента в Уральском федеральном округе по подозрению в госизмене

Как считают российские спецслужбы Зимина «сдала» им сотрудника ФСБ Панкратова. По версии арестованных супругов, Панкратов раскрыл себя сам, когда пил с иностранцами и хвастался своим статусом.

Ранее задержан другой помощник Цуканова Александр Воробьев. Получив гражданство Польши, он купил там недвижимость, был завербован разведкой и информировал НАТО о заседаниях Совбеза и семье Путина.