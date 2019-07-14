За измену Родине арестован еще один сотрудник члена Совета Безопасности РФ Николая Цуканова
14 июля 2019, 16:33 [ «Аргументы Недели» ]
За измену арестован еще один сотрудник члена Совета Безопасности РФ Николая Цуканова. Работавшего с ним юриста Константина Антонца и его жену Антонину Зимину обвиняют в связях с литовской разведкой.
Как считают российские спецслужбы Зимина «сдала» им сотрудника ФСБ Панкратова. По версии арестованных супругов, Панкратов раскрыл себя сам, когда пил с иностранцами и хвастался своим статусом.
Ранее задержан другой помощник Цуканова Александр Воробьев. Получив гражданство Польши, он купил там недвижимость, был завербован разведкой и информировал НАТО о заседаниях Совбеза и семье Путина.