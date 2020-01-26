Актера Павла Прилучного разыскивают судебные приставы

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26 января 2020, 08:37 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Новосибирск Онлайн

Павел Прилучный. Фото: Инстаграм Павла Прилучного

Судебные приставы разыскивают известного российского актера. Как выяснилось, Павел Прилучный значится в базе данных исполнительных производств, как задолжавший по уплате налогов.

В Октябрьском районе был издан судебный приказ, но в базе не указано, на какую именно сумму, а только предмет исполнения: "взыскание налогов и сборов, включая пени", сообщает портал "Новосибирск Онлайн".

Как выяснилось, долги с известного артиста пытались взыскать еще в 2017 году. Правда, тогда исполнительное производство было прекращено, так как невозможно было установить местонахождение должника и его имущества. Однако в 2019 году был издан новый судебный приказ, касающийся долга именно по налогам.

С Новосибирском Павла Прилучного связывает учеба в театральном училище, а детство актер провел в Бердске – неподалеку от областного центра.